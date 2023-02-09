Gönüllülerin Deprem Bölgesindeki Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kerem Okyay ve arkadaşları, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor.

Kerem Okyay ve arkadaşları, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor.

Okyay ve arkadaşları, Pazartesi günü ülkenin güneydoğu bölgesini vuran ve binlerce can kaybına neden olan depremler sonrasında, bu bölgeye akın eden sayısız gönüllüden sadece birkaçı.

SES 1 (Türkçe): KEREM OKYAY, Arama-kurtarma gönüllüsü:

"Deprem olduğu andan itibaren, haberlerde gördükten sonra bir ekip oluşturduk arkadaşlarımızla, çıktık, gönüllü olarak geldik. İyi ki de gelmişiz. Her yerde çöküntü var ama yardım hiç yoktu."

Ne yazık ki ekipman eksikliği kurtarma çalışmalarını yavaşlatıyor.

Okyay ve diğer gönüllülerin üç kişiyi enkazdan çıkarması 10 saat sürdü.

SES 2 (Türkçe): KEREM OKYAY, Arama-kurtarma gönüllüsü:

"On saatte üç kişi çıkarttık. İkisi ölmüştü, bir tanesini canlı olarak çıkardık. Şu anda ambulansa bindirdik ve gönderdik."

SES 3 (Türkçe): KEREM OKYAY, Arama-kurtarma gönüllüsü:

"Mümkünse gelen arkadaşlar da iş makineleriyle gelsin istiyoruz. Şu an kırıcı lazım oluyor bize, jeneratör lazım oluyor. Eğer onlar olmazsa hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Bugün çıkardığımız arkadaşı kolonların arasından çıkardık. Kolonların arasında kalmış bir arkadaşı elle çıkarma şansımız yok."

Türkiye ve Suriye'de Pazartesi günü meydana gelen iki büyük depremde ağır can kaybı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 14.351'e yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, İstanbul'dan bildiriyor.

(XHTV)