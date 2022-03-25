Gönüllülerden Köy Okullarına Gönül Kütüphanesi.

Proje hakkında bilgi veren Dernek Genel Sekreteri Gökhan Sağlam, "Köyokullarındaki imkan ve fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırarak öğrencilerin geleceklerine ışık tutacağız" dedi.

Trabzon Gönüllüler Derneği'nin yönetimi ve üyelerinden oluşan profesyonel bir ekiple yürüttüğü proje için Valilik onayı ile bağışlar alınmaya başlandığını da ifade eden Sağlam şunları aktardı:

"Köy okullarında kitaplara ulaşmakta zorluk yaşayan öğrencilere umut olmak, okullar arasında imkan farklılıklarını ortadan kaldırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak adına hazırladığımız projedeki hedefimiz; köy okullarını kütüphaneler ile zenginleştirip eğitim ve öğretim hayatında öğrencilere daha iyi bir ortam sunarak hem geleceklerine ışık olmak, hem de eğitim koşullarını geliştirerek yarınlarına katkı sağlamak istiyoruz.

Dernek yöneticilerimizden Mimar Sayın Burak Çelik 'in çizdiği, Sayın Şaban Kalyon'un koordinatörlüğünü yaptığı,uzmanlık alanlarında iş bölümüyle yöneticilerimizin titizlikle çalıştığı Gönül Kütüphanesi'nin ilkini gerçekleştirmek için kampanyamızı hazırladık.

Yönetimimiz toplumsal duyarlılığı bulunan kişilerden oluşuyor. Bu güzel oluşumun sayesinde de projelerimizin hazırlanma süreleri kolay vebaşarılı geçiyor.

Tamamı bağışlardan gerçekleştirilecek projemizdesınıfımızı baştan aşağı ele alıp çok amaçlı bir kütüphane yapacağız. İçerisinde kitap okuma alanının yanında oyun ve bilgi alanları, etkinliklerle ders görme alanı oluşturacağız.

Üst duvarımız uzay bilimi ile şekillenirken duvarlarımızda bilgi vezeka oyunları şablonları yer alacak."

Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak düşünmeyi insanlık görevi sayan Gönüllüler, yapacakları kütüphaneler ile çocuklara kitabın toplumdaki önemini benimseterek, okuma bilincini aşılayıp kendine ve topluma faydalı birer birey olmalarına yardımcı olmak istiyor.

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