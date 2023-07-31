Gönüllülerden doğal afet tatbikatı
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Sinop'ta gönüllülerce yapılan doğal afet tatbikatı gerçeğini aratmadı. 16 arama kurtarma gönüllüsünün katıldığı tatbikat, Sinop Kabalı Kavşağı mevkisinde gerçekleştirildi. Eğitimlerin başarılı şekilde tamamlandığını, gönüllülerin artık arama-kurtarma faaliyetlerine katılabileceği belirten İbrahim Özdemir, '3 tane eğitmenimiz, 13 tane kursiyerimizle burada arama-kurtarma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle ilk yardım eğitimleriyle, kendi afet akademisi birimimizle Türkiye'deki bütün eğitici gönüllülerimizle kendi eğitimlerimizi kendimiz veriyoruz. Şu anda burada bulunan 3 eğitmenimiz, Afet Yönetimi Başkanlığında afet yönetimimizin yetiştirmiş olduğu kişiler. 13 kişilik Sinop ekibi kuruldu. Eğitimlerimizi tamamlamaya gayret gösteriyoruz' dedi.
- Gönüllülerden doğal afet tatbikatı
SİNOP - Sinop'ta gönüllülerce yapılan doğal afet tatbikatı gerçeğini aratmadı.
16 arama kurtarma gönüllüsünün katıldığı tatbikat, Sinop Kabalı Kavşağı mevkisinde gerçekleştirildi.
Eğitimlerin başarılı şekilde tamamlandığını, gönüllülerin artık arama-kurtarma faaliyetlerine katılabileceği belirten İbrahim Özdemir, "3 tane eğitmenimiz, 13 tane kursiyerimizle burada arama-kurtarma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle ilk yardım eğitimleriyle, kendi afet akademisi birimimizle Türkiye'deki bütün eğitici gönüllülerimizle kendi eğitimlerimizi kendimiz veriyoruz. Şu anda burada bulunan 3 eğitmenimiz, Afet Yönetimi Başkanlığında afet yönetimimizin yetiştirmiş olduğu kişiler. 13 kişilik Sinop ekibi kuruldu. Eğitimlerimizi tamamlamaya gayret gösteriyoruz" dedi.