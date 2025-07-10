Gönüllüler Koalisyonu Rusya'ya Ateşkes Çağrısında Bulundu

Gönüllüler Koalisyonunun çevrim içi toplantısına katılan ülke temsilcileri, Rusya'yı bir ateşkesi kabul etmeye çağırırken, savaş sürdükçe Ukrayna'ya askeri destek vereceklerini bildirdi.

Ukrayna'da görev yapması öngörülen Gönüllüler Koalisyonunun İngiltere ve Fransa eş başkanlığında düzenlenen çevrim içi toplantısı sonrası ortak açıklamada bulunuldu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Londra yakınlarındaki Northwood'daki NATO karargahından katıldığı toplantıda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nda bulunan ülke temsilcileri de yer aldı.

ABD'nin ilk kez temsil edildiği toplantıya ABD adına Başkan Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Senatör Lindsay Graham ve Senatör Richard Blumenthal katıldı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın koşulsuz, tam bir ateşkesi kabul etmesinin üzerinden 4 ay geçti. Bu sürede Rusya, Ukrayna'nın sivil halkı üzerindeki saldırılarını artırdı ve işgalin başından bu yana en sıkı hava saldırıları sonucunda 700'den fazla insanı öldürdü, 3 bin 500'den fazlasını yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya katılan ülke temsilcilerinin, Rusya'ya kalıcı barış için ateşkesi kabul etme çağrısında bulunduğu açıklamada, barış görüşmelerine ve bu görüşmeleri mümkün kılacak adımlara destek verildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu görüşmelerin sonucunda Rus ve Ukrayna liderlerinin bir araya geleceği bir noktaya ulaşılması temennisi de yer aldı.

Savaşı sona erdirmek adına Rusya ekonomisini hedef alma konusunda mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, toplantıda Rusya'nın enerji ve finans sektörlerini hedef alacak yaptırımlar konusunda da görüş birliğine varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, savaş sürdükçe Ukrayna'nın gerekli askeri desteği almaya devam edeceğinin altı çizilirken, 2025'te Ukrayna'ya en az 40 milyar avroluk destek verileceği bildirildi.

Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin artırılacağı ve dron üretiminin destekleneceğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın ekonomisine destek için Karadeniz'de güvenli seyrüseferin önemine de dikkat çekildi.

Açıklamada, Rus saldırılarının Ukrayna'ya verdiği zararın bedelini ödemesi için yasal yolları araştırmanın devam ettiği kaydedildi.