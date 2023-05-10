Gönüllüler İstanbul'dan Ankara'ya 'iyilik' için pedal çevirdi

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, iyilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs'ta İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkan ekip, bir ilkokulu ziyaret etti.

Gönüllüler, Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz ile tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerine, sürdürülebilir hayvancılık faaliyetleri kapsamında küçükbaş hayvan desteğinde bulundu.

Ekip, yeşil alanlara kuş evleri yerleştirip hayvanlar için yiyecek bıraktı. Ankara'ya 10 Mayıs'ta ulaşan gönüllüler, yol boyunca çeşitli iyilik çalışmaları yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen gönüllülerden Niyazi Dilek, kardeşlik bilincini geliştirmek, iyiliğin hayatın her anında olması gerektiğini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak için bu projeye imza attıklarını belirtti.

Dilek, "Derdi, gayesi iyilik olan tüm gönüllere, ülkemizde yaşanan afetlerde birbirinden değerli projeleriyle iyilik yapmamıza vesile olan STK'lere ve bu çalışmalarda emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. Parkur zorluydu ama iyilik için değer." ifadelerini kullandı.