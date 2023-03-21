Gönüllüler Deprem Bölgesindeki Hayvanları Kurtarmak İçin Seferber Oldu

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan büyük depremlerde ister sahipleri tarafından çok sevilen evcil hayvanlar, ister sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlar olsun çok sayıda canlı tonlarca ağırlıktaki betonların altında mahsur kaldı.

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan büyük depremlerde ister sahipleri tarafından çok sevilen evcil hayvanlar, ister sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlar olsun çok sayıda canlı tonlarca ağırlıktaki betonların altında mahsur kaldı.

Hayvanları koruma alanında öncü bir kuruluş olan Humane Society International (HSI) ekipleri, depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek bu dört ayaklı depremzedeleri kurtarmak için Türk meslektaşlarıyla el ele çalıştı.

HSI Hayvan Afet Müdahale Direktörü Kelly Donithan, Xinhua'ya e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, neredeyse bir ay süren kurtarma operasyonları sırasında ekiplerin günde birkaç arama-kurtarma görevine çıktığını söyledi. Bu görevler hayvan izleri için bölgeyi tarama ve endişeli evcil hayvan sahipleri tarafından sağlanan belirli yerleri ziyaret etmeyi içeriyordu.

Donithan, "Evcil hayvanlarını arayan çaresiz insanların bıraktığı Facebook mesajlarını sık sık alıyorduk ve bu bilgileri evlerini bulmak ve aramak için kullanıyorduk. Hayvanlar genellikle çok travmatize olmuş ve dışarı çıkmaya korkuyorlardı, kurtarılabilmeleri için büyük bir sabır ve azim gerekiyordu" dedi.

Donithan, "Bazen hayvan sahipleriyle temasa geçerek hayvanlarına seslendikleri ses kayıtlarını bize göndermelerini istedik ve bu hayvanlarını saklandıkları yerlerden çıkmaya teşvik etmek açısından çok faydalı oldu. İnsanlar ve hayvanları arasında 10-15 kavuşmaya tanık olduğumuzu ya da başka bir şekilde dahil olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Muğla 911 adlı 15 kişilik arama-kurtarma ekibiyle birlikte felaketin dördüncü gününde Hatay'a giden Muğla'lı Deniz Kara, bir hayvansever olarak bölgede AFAD ile koordineli bir şekilde insanları kurtarırken yardıma muhtaç hayvanlara da göz kulak oldu.

Xinhua'ya konuşan Kara, "Bazı insanlar bize gelerek evcil hayvanlarının hala evlerinde mahsur kaldığını söylediler. Onları kurtarmak için elimizden geldiğince binalara girdik" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

(XHTV)