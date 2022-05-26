Gönüllü turist rehberi olmak isteyen gençler, Fatih Belediyesine başvurabilecek - Haberler

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Gönüllü turist rehberi olmak isteyen gençler, Fatih Belediyesine başvurabilecek

AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
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Gönüllü turist rehberi olmak isteyen gençler, Fatih Belediyesine başvurabilecek

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 12'nci kez gerçekleştirilecek Gönüllü Turizm Elçileri projesi için kayıtlar 22 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 12'nci kez gerçekleştirilecek Gönüllü Turizm Elçileri projesi için kayıtlar 22 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvuru sonucunda seçilen gönüllü turizm elçileri, Fatih'e gelen turistlere seyahatlerini sorunsuzca tamamlayabilmeleri amacıyla yardımcı olacak.

Projeyle şehre gelen turistlerin memnuniyetinin sağlanmasının yanı sıra, gönüllü olarak yer alan gençlere de sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirerek pratik yapabilme ve dünyanın her yerinden gelen insanlarla da tanışma fırsatı sunuluyor.

Gençler için önemli bir fırsat

Projeye ilişkin görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Gönüllü Turizm Elçileri projesinin özellikle dil geliştirmek isteyen gençler için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Her yıl yazılı ve sözlü mülakatlarla seçilerek projede görev alan turizm elçileri, Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü bölgelerinde, İngilizce, İspanyolca Almanca, Arapça, Fransızca, Farsça, Korece, Japonca, Çince, İtalyanca ve Rusça gibi çeşitli dillerde turistlere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.

Üzerlerinde çeşitli dillerde "Ask Me/Bana Sor" yazılı tişörtleri ile hizmet veren ve yaşları 16 ile 30 arasında değişen gençler, proje sonunda katılım sertifikası alıyor.

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Fatih Belediyesi, Haziran, Turizm, Fatih, Güncel, Haberler

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