CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

Mansur Yavaş, Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Toplumdaki derin siyasi kutuplaşma camilerde de hissedilmeye başladı

Gönüllü Öğretmenlerden Depremzedelere Bayram Sevinci

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin çeşitli illerinde gönüllü öğretmenler, 800 depremzede ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet alarak onların bayram sevincine katkıda bulundu. Bu anlamlı çalışma, dayanışma örneği sergiliyor.

Gönüllü öğretmenler 800 depremzede ve yetim çocuğa bayram sevinci yaşattı

ŞIRNAK - Gönüllü öğretmenler, Türkiye'nin çeşitli illerinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde toplam 800 depremzede ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet alarak bayram sevincine ortak oldu.

Gönüllü öğretmenler Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, İstanbul ve Şırnak'ta depremzede ailelerin çocukları ile yetim çocuklara bayramlık elbise aldı. Zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden çocukların yüzünü güldürmek amacıyla yürütülen bu anlamlı çalışma, büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Gönüllü öğretmenlerden İsa Kösen, "Bu bayram, başta depremzede çocuklarımız olmak üzere, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yetim ve dezavantajlı ailelerin çocuklarını sevindirmek için bir araya geldik. Yaklaşık 800 çocuğumuzun bayramlıklarını temin ederek mutluluğuna ortak olduk. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm gönüllü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle gönüllü öğretmenlerimiz, organizasyon sürecinde büyük fedakarlık gösterdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de sosyal sorumluluk projelerimizi daha da genişleterek devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UÇAR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.