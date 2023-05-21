Gönüllü öğretmenlerden depremzede öğrencilere destek

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü öğretmenleriyle, İskenderun Limanı'na demirleyen Rauf Bey gemisinde öğrenciler için oluşturulan LGS ve YKS kurslarına destek veriyor.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iş insanı Orhan Remzi Karadeniz'e ait iki geminin, beklenen Marmara depremi için yaşam gemisi olarak kullanılmak amacıyla hazırlandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'na çekildiği hatırlatıldı.

"Süheyla Sultan" isimli geminin barınma amacıyla kullanıldığı, "Rauf Bey" adlı geminin de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere hizmet vermek amacıyla okul şeklinde düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1200 yatak kapasiteli gemi şu an itibari ile 900 yatılı öğrenciye hizmet veriyor. Gemi CEO'su Umut Çevik ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki anlaşmaya göre 2024 Haziran ayının sonuna kadar hizmet verecek olan gemide görevli öğretmen sayısı yeterli gelmiyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü her hafta gönüllü öğretmenlerden oluşan bir grubu, gemiye destek amaçlı gönderiyor. Konya'dan şu ana kadar 182 öğretmen bölgeye gönderildi. Gönüllü öğretmenlerin bir kısmı gemide hizmet verirken bir kısmı da Antakya Büyük Dalyan NATO çadırlarındaki öğrencilerin eğitimi için görevlendiriliyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, depremin ilk gününde itibaren Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak seferber olduklarını vurgulayarak, "Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz koordinesinde sadece Hatay'a değil tüm deprem bölgelerine ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.