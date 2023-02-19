Gönüllü öğretmenler depremzedeler için seferber oldu
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Gönüllü öğretmenler depremzedeler için seferber oldu Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası çocuklar için gönüllü öğretmenler seferber oluyor.
Gönüllü öğretmenler depremzedeler için seferber oldu
ŞIRNAK - Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası çocuklar için gönüllü öğretmenler seferber oluyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çocuklar için oyun alanları kuruldu.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası deprem travmasını atlatamayan binlerce çocuk için gönüllü öğretmenler seferber oluyor. Çadır kentlerde kurulan oyun alanlarında çocuklara yönelik oyunlar sergileniyor.
Gün boyu çocuklarla ilgilenen gönüllüler aynı zamanda ailelere de psikolojik destek veriyor. Ahmet Cengiz adında bir çocuk günlerdir oyunlar oynadığını söyledi. Cengiz
"Çok eyleniyorum. Depremden sonra öğretmenler bize çok oyun gösterdi. Çok mutluyum" dedi.