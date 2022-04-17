'Gönüllü kahramanlar' olası afetlere karşı hazır

İZMİR (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, olası bir afet durumunda hızlı ve bilinçli müdahale için farklı meslek gruplarından oluşan çok sayıda gönüllüye eğitim veriyor. İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Kartal Muhcı, "Olası bir afet durumunda ilk önce yardıma mahallenizdeki insanlar yetişir. Onların bilgisi ne kadar artarsa hayatta kalmamız da o kadar artar" dedi.

Olası bir afet durumunda bölgedeki vatandaşların yardımına koşan devlet kurumlarının yanı sıra gönüllüler de etkin rol oynuyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, öğretmenden öğrenciye, ev hanımından sağlık memuruna, kabin memurundan mühendis ve devlet memurlarına kadar farklı meslek gruplarından çok sayıda gönüllüye saniyelerin önemli olduğu olası afetlere karşı eğitim veriyor. 'Gönüllü kahramanlar' olarak adlandırılan vatandaşlar, 'yangın', 'ilk yardım', 'insani yardım' ve 'hafif arama kurtarma' gibi konularda bilgilendiriliyor. Bu kapsamda İzmir'de 42 gönüllüye daha eğitim verildi.

Gönüllerden özel bir firmada makine mühendisi evli Sertaç Uçar (34) ise "1999 depremi olduğu sırada çocuktum. İzmir'deydim depremi hissetmiştim. Hala o anlar hafızamda. İnsanlar elleriyle enkaz altındakilere yardım etmeye çalışıyordu. Bugünkü gibi donanımlı ekipler ve gönüllüler yoktu. O durum beni çok etkilemişti. Ülke olarak deprem kuşağında yaşıyoruz. En son İzmir depreminde de insanların kurtarılma anlarını görmek, özellikle Ayda bebeğin çıkarılışını izlemek beni çok etkiledi" diye konuştu.