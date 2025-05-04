Gönüllü Gençler Tekirdağ'da Çevre Temizliği Yaparak Farkındalık Oluşturdu

Gönüllü Gençler Tekirdağ'da Çevre Temizliği Yaparak Farkındalık Oluşturdu
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'İyilikle Dönüştür' sloganıyla başlattığı çevre farkındalığı projesi kapsamında, Tekirdağ'da gönüllü gençler sahilde temizlik gerçekleştirdi. Projede, çevre bilincinin artırılması ve doğaya karşı sorumluluk duygusunun ön planda tutulması amaçlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın "İyilikle Dönüştür" sloganıyla başlattığı farkındalık projesi kapsamında, Tekirdağ'da gönüllü gençler sahilde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde oluşturulan gençlik ekibi, çevre bilinci oluşturmak ve sosyal farkındalık kazandırmak amacıyla Süleymanpaşa sahilinde bir araya geldi.

Sahile vuran atık ve çöpler, gönüllü gençler tarafından toplandı.

Etkinlikte, doğaya karşı sorumluluk bilinci de ön plana çıkarıldı.

Gençlik koordinatörü Murat Göktaş, projenin gençlerin hem bireysel hem de toplumsal gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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