Gönüllü Gençler Sanal Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekmek İçin Film Çekti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde bir grup gönüllü genç, sanal kumar ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçek hikayelerden uyarlanan 'Ailene İyi Bak: Son Hamle' adlı filmi çekti. İlk gösterimi yapılan film, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Mardin'in Midyat ilçesinde gönüllü gençler, sanal kumar ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla film çekti.

Midyat'ta bir grup genç, sanal kumar ve bağımlılığa dikkati çekmek için film çekmeye karar verdi.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve esnafın desteğini alan gençler, gerçek hikayelerden uyarlanan "Ailene İyi Bak: Son Hamle" adlı filmi çekti.

Tamamı gönüllülerden oluşan ve aralarında Midyat Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 50 kişilik ekip, yaklaşık 8 ay boyunca yoğun çalışmayla filmin çekimlerini tamamladı. Filmde, Midyatlı gençler ve farklı meslek gruplarından esnaf da rol aldı.

Filmin ilk gösterimi ücretsiz olarak Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki zararlarının anlatıldığı filme, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Filmin yapımcısı ve yönetmeni Halil Tunçer, AA muhabirine, yaklaşık 8 ay süren çalışmanın ardından tamamladıkları filmi izleyicilerle buluşturduklarını söyledi.

Sanal bahsin özellikle gençler arasında büyük tehdit oluşturduğunu, filmde buna dikkati çekmek istediklerini anlatan Tunçer, şöyle konuştu:

"İnternet üzerinden çıkan reklamlar ve bahis siteleri, 15 yaş altı gençleri büyük tehlikenin içine sürüklüyor. Bu sorunlara dikkati çekmek için Midyat'ta bir ilk olarak gönüllü oyuncular ve esnafla bir araya geldik. Kamu kurumlarımızdan ve esnafımızdan da destek aldık. Filmimiz 1 saat 20 dakika sürüyor. Bugün ilk kez burada gösteriliyor. Amacımız, bataklığa sürüklenen gençlerimize ve ailelerine güçlü mesaj verebilmek."

İzleyicilerden Serap Akay ise filmi çok beğendiklerini dile getirerek, gençlerden ve esnaftan seçilen oyuncularla farkındalık yaratmanın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Akay, "Filmde, özellikle sanal bahis gibi hızla yayılan bir bağımlılığın ne kadar cazip göründüğü ama sonrasında ne kadar pişmanlık ve yıkım getirdiği çok etkileyici biçimde yansıtılmış. Bence bütün gençler ve aileler bu filmi izlemeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Burası Gazze değil Tel Aviv
Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı

Yıllar sonra gelen itiraf! Gerçek ismini ilk kez açıkladı
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.