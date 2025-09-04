Gönüllü Gençler, Korkut'taki Okulu Yenileyerek Öğrencilere Mutluluk Kazandırdı

Muş'un Korkut ilçesinde gönüllü gençler, duvarlarını resimlerle süsledikleri ve onarımdan geçirdikleri köy okulunu yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirdi.

Korkut Gençlik Merkezi'nde görev yapan gençlik liderleri ve gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük projeleri kapsamında merkeze 90 kilometre uzaklıktaki Çınarardı İlkokulu'nda çalışma başlattı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tahsis edilen minibüsle Çınarardı köyüne ulaşan gençler, okulun kapıları ile iç ve dış duvarlarının boyasını yeniledi, sıra ve masaları tamir etti, eksikleri giderdi.

Gönüllüler, öğrencilerin daha renkli ve güzel ortamda eğitim görmesini sağlamak için okulun dış duvarına görseller çizdi.

Okulu yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getiren gençler, öğrenciler için sıralara hediyeler bıraktı.

"Okulun iç ve dış duvarlarının boyasını yeniledik"

Muş Gençlik Hizmetleri Müdürü Hamdullah Kardaş, AA muhabirine, Gençlik Merkezi aracılığıyla Korkut ilçesinin en ücra köylerinden birinde faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Ekibin gönüllü gençler ve liderlerden oluştuğunu ifade eden Kardaş, şöyle konuştu:

"Ekibimizle bu yıl eğitim öğretim görecek minik öğrencilerimiz için güzel ortam oluşturduk. Okulun iç ve dış duvarlarının boyasını yeniledik, sıralarının tamiratını yaptırdık. Okuldaki diğer eksikleri giderdik. Çocuklarımızın daha eğlenceli ve neşeli eğitim görmesi için okulun duvarlarını hem müzikal hem de eğlenceli görsellerle boyadık. Sadece okulun badanasını yapmakla kalmayıp çocuklarımız için hazırladığımız hediyeleri masalarına bıraktık. Okulun ilk ders zilinin çalmasını bekliyoruz."

"Çocukların yüzlerini güldürmek bizler için en büyük mutluluk"

Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu da müdürlük olarak gönüllülük faaliyetlerine önem verdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda güzel çalışmaya imza attıklarını anlatan Duygu, "Çocuklarımızın eğitim ortamlarını daha güzel ve sağlıklı hale getirmek, çocukların yüzlerini güldürmek bizler için en büyük mutluluk." dedi.

Gençlik lideri Saliha Özyalçın da gönüllülerle köye gittiklerini belirterek, "Okulumuzu elimizden geldiği kadar renklendirmeye çalıştık. Öğrencilerimiz okula geldiklerinde umarım mutlu olacaklardır. Çok güzel bir duygu. Okulun duvarına renkli çizimler yaptık. Öğrenciler okula geldiklerinde rengarenk bir ortamda eğitim görecekleri için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerden Pınar Yavuz ise "Çocuklar okulu böyle görse çok sevinir. Bu köyümüz merkeze 2 saat uzaklıkta. Biz çok mutluyuz, inşallah onlar da mutlu olur." diye konuştu.