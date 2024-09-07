Üye Girişi
Haberler

Gönüllü gençler kansere dikkat çekmek için yürüdü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta düzenlenen 11. Uluslararası Onkoloji Günleri kapsamında 350 gönüllü, kanserde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Gönüllü gençler, kansere dikkat çekmek için yürüdü

MUŞ - "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" çerçevesinde 10 ülkeden Muş'a gelen 350 gönüllü, müzik eşliğinde dans edip halay çekerek kanserde erken teşhise dikkat çekti.

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinden ve il dışından gelen gönüllüler, meme kanserine dikkati çekmek için istasyon caddesi üzerinde yürüyüş düzenledi. Pembe bayrak sallayan gönüllü gençler, şarkılar eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Onkoloji Günleri'nin çok yoğun geçtiğini belirterek, "Farkındalık oluşturmak için Millet Bahçesi önüne kadar yürüyüş yaptık. Muş halkımızdan çok yoğun bir katılım oldu. İnşallah bir sonraki yıl daha hareketli ve güzel bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Gençlerimiz 7'den 70'e herkes burada. Allah kimsenin başına vermesin ama erken teşhis tanısı önemli ve vatandaşınıza da duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Salih Yüce ise düzenlenen 11. Uluslararası Onkoloji Günleri'ne 10 ülkeden yaklaşık 350 kişinin katıldığını belirtti. Her yıl farklı konu ele aldıklarını ifade eden Yüce, "Onkoloji Günleri'nde meme kanseri, akciğer kanseri ve jinekolojik kanser konusu ele alındı. Programının ilk günü genellikle kansere karşı farkındalık yürüyüşü yapıyoruz. Bugün yaptığımız yürüyüşün sonunda da müzik dinletisi etkinliği oldu. Yürüyüşe katılanları minik bir müzik keyfi sunduk" ifadelerini kullandı.

Müzik etkinliği ile yürüyüş sona erdi.

Düzenlenen yürüyüşe, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler, kanser hastaları, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sağlık Güncel Muş

Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Acil iniş yapan Hindistan uçağında korkulan olmadı

 Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B'dan 'BB-'ye yükseltti

Piyasalar merakla bekliyordu! Fitch, Türkiye kararını açıkladı

 CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

CHP'nin "tüzük" kurultayından karar çıktı
Sakince kafeye gelen kadın, masada oturan adama kurşun yağdırdı

Sakince içeri giren kadın, peş peşe tetiğe bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izleme linki var mı? 8 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan burcu yorumu! 8 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 7-8 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Osimhen maçı canlı izleme linki! Osimhen'in maçı nasıl izlenir? Nijerya Osimhen kadroda mı, ilk 11'de mi, maç hangi kanalda? İstanbul elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Esenyurt, Pendik, Küçükçekmece elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?
title