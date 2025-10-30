Haberler

Gönüllü Gençler, Derecik'te Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Düzenliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, köy okullarında çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleyerek sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor. 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında çocuklarla çeşitli oyunlar oynanarak onların yüzü güldürülüyor.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, kilometrelerce yol kat ederek ulaştıkları köy okullarında çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle binlerce öğrenciye ulaşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezinde görevli liderler ve gönüllüler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların gönlüne dokunuyor.

"Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ilçedeki okullara giden gönüllü gençler, çocukları daha fazla etkinlikle buluşturmak için eğitim kurumlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Son olarak Irak sınırındaki Gelişen köyü Karakoç ve Kütüklü mezralarındaki okullara giden gençler, çocuklarla "halka, balon fırlatma ve patlatma, zeka, lider dedi ki ile kelime oyunları" oynadı.

Öğrencilerin eğlenceli zaman geçirmesini sağlayan gönüllüler, yanlarında getirdikleri hediyelerle çocukların yüzünü güldürdü.

"Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım"

Gençlik Merkezi görevlisi Haşim Karadeniz, AA muhabirine, ilçede 538 gönüllü gençle gruplar oluşturduklarını söyledi.

Gönüllülerle her zaman iletişim halinde olduklarını belirten Karadeniz, şöyle konuştu:

"Ekip arkadaşlarımızla köy ve merkezdeki okullarını ziyaret ediyoruz. Merkezim Her Yerde projesi kapsamında çocuklarla bir araya gelip çeşitli oyunlar oynuyoruz. Bugün de sınırın sıfır noktasında olan Karakoç köyüne geldik. Diğer okullarda yaptığımız etkinlikleri burada da yaptık. Balon fırlatma, patlatma ve toplama oyunu, çocukların birbirlerini tanımaya yönelik oyunlar, iletişim becerilerine yönelik oyunlar oynadık. Her okulda farklı oyunlar oynatıyoruz. Her sene oyunlarımızı değiştiriyoruz. Bugün de 17'ye yakın oyun oynadık."

Gönüllü gençlerle belli periyotlarda toplantılar yapıp projeleri görüştüklerini ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince tüm öğrencilerimize hediyeler dağıtıyoruz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım. Onun için bu mücadeleyi veriyoruz. Her biri farklı alanlarda çok yetenekli. Her birini farklı bir yeteneği var. Tüm öğrencilerimizi gözlemliyoruz. Takip ettiğimiz başarılı öğrencilerimize karne hediyesi de gönderiyoruz. Öğrencilerimizi ayrıca gezmeleri için farklı illere de gönderiyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm liderlerimize, gönüllülerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz."

"Arkadaşlarımızın hepsi de çok mutlu oldu"

4. sınıf öğrencisi Nisanur Sönmez etkinlik sayesinde çok eğlendiğini dile getirerek, "Bugün okulumuza ağabey ve ablalar geldi. Burada etkinlikler yaptık, oyunlar oynadık. Çok eğlendik. Arkadaşlarımızın hepsi de çok mutlu oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.