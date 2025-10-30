Gönüllü Gençler, Derecik'te Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler Düzenliyor

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, kilometrelerce yol kat ederek ulaştıkları köy okullarında çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle binlerce öğrenciye ulaşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezinde görevli liderler ve gönüllüler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların gönlüne dokunuyor.

"Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ilçedeki okullara giden gönüllü gençler, çocukları daha fazla etkinlikle buluşturmak için eğitim kurumlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Son olarak Irak sınırındaki Gelişen köyü Karakoç ve Kütüklü mezralarındaki okullara giden gençler, çocuklarla "halka, balon fırlatma ve patlatma, zeka, lider dedi ki ile kelime oyunları" oynadı.

Öğrencilerin eğlenceli zaman geçirmesini sağlayan gönüllüler, yanlarında getirdikleri hediyelerle çocukların yüzünü güldürdü.

"Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım"

Gençlik Merkezi görevlisi Haşim Karadeniz, AA muhabirine, ilçede 538 gönüllü gençle gruplar oluşturduklarını söyledi.

Gönüllülerle her zaman iletişim halinde olduklarını belirten Karadeniz, şöyle konuştu:

"Ekip arkadaşlarımızla köy ve merkezdeki okullarını ziyaret ediyoruz. Merkezim Her Yerde projesi kapsamında çocuklarla bir araya gelip çeşitli oyunlar oynuyoruz. Bugün de sınırın sıfır noktasında olan Karakoç köyüne geldik. Diğer okullarda yaptığımız etkinlikleri burada da yaptık. Balon fırlatma, patlatma ve toplama oyunu, çocukların birbirlerini tanımaya yönelik oyunlar, iletişim becerilerine yönelik oyunlar oynadık. Her okulda farklı oyunlar oynatıyoruz. Her sene oyunlarımızı değiştiriyoruz. Bugün de 17'ye yakın oyun oynadık."

Gönüllü gençlerle belli periyotlarda toplantılar yapıp projeleri görüştüklerini ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince tüm öğrencilerimize hediyeler dağıtıyoruz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım. Onun için bu mücadeleyi veriyoruz. Her biri farklı alanlarda çok yetenekli. Her birini farklı bir yeteneği var. Tüm öğrencilerimizi gözlemliyoruz. Takip ettiğimiz başarılı öğrencilerimize karne hediyesi de gönderiyoruz. Öğrencilerimizi ayrıca gezmeleri için farklı illere de gönderiyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm liderlerimize, gönüllülerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz."

"Arkadaşlarımızın hepsi de çok mutlu oldu"

4. sınıf öğrencisi Nisanur Sönmez etkinlik sayesinde çok eğlendiğini dile getirerek, "Bugün okulumuza ağabey ve ablalar geldi. Burada etkinlikler yaptık, oyunlar oynadık. Çok eğlendik. Arkadaşlarımızın hepsi de çok mutlu oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.