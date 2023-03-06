Gönüllü doktorlar sahra hastanesinde sağlık hizmeti veriyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, gönüllü doktorların sahra hastanesinde muayene ettiği depremzedelere sağlık hizmetinin ardından ilaçları da ücretsiz sağlanıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, gönüllü doktorların sahra hastanesinde muayene ettiği depremzedelere sağlık hizmetinin ardından ilaçları da ücretsiz sağlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve çok sayıda binanın yıkıldığı İskenderun ilçesinde, sağlık hizmetleri çadırlarda verilmeye devam ediliyor.

İskenderun'da kurulan sahra hastanesinde çok sayıda doktor gönüllü olarak görev yapıyor. Hastanede gönüllülerce kurulan eczaneden de depremzedelere ilaçları ücretsiz veriliyor. Bebekler için mama da dağıtılan hastanede, çocuk bezleri ve hijyen ürünleri de bulunuyor.

"Her branşta hasta kabul ediyoruz"

Sahra Hastanesi Başhekimi Hasan Sami Özvarinli, AA muhabirine, acil ve pratisyen hekimi olduğunu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de grup danışmanı olarak görev yaptığını söyledi.

Hastaneyi, Akşener'in direktifleri doğrultusu kurduklarını anlatan Özvarinli, "Profesyonel olarak kadın doğum, genel cerrahi, kalp damar, dermatoloji, kulak burun boğaz, göğüs alanlarımız mevcut. Her branşta hasta kabul ediyoruz. Hastanemizde ileri yaşam desteği, ufak bir ameliyathane, kadın doğum, cerrahi işlem ünitesi, ultrasonlarımız da var." dedi.

Özvarinli, hemşire ve doktor dahil toplam 53 kişi olduklarını belirterek, ülkenin dört bir yanından gelen doktorların gönüllülük esasıyla görev yaptığını aktardı.

Bölgede görev yapmak isteyen hekimlerin taleplerini not aldıklarını, bir planlama dahilinde çalışma listesi oluşturduklarını dile getiren Özvarinli, "Burası çok yoğun bir alan. Bölgede günlük 400 hastanın üstüne çıktığımız günler oluyor. Ortalamamız 300-400 arasında. 24 saat açığız. Pansumanlara yönelik de profesyonel bir birimimiz var. Diş ünitemizi de hayata geçirdik. 24 saat bütün branşlarda hizmet verdiğimiz için sirkülasyonu da iyi ayarlamamız lazım. Tedaviden herhangi bir ücret almıyoruz. Hastane tamamıyla da bağış sistemiyle hayata geçirildi." diye konuştu.

Özvarinli, 4 muayene odası, 7 gözlem yatağı ve cerrahi ünitelerde aynı anda 20'dan fazla hastaya hizmet verebildiklerini ifade etti.

"Hastalarımızın ilaçlarını temin ediyoruz"

Eczacı Selma Sarıcaoğlu Çalışkan da hastane açıldıktan sonra İstanbul'dan ilaçlarla gönüllü olarak geldiklerini vurgulayarak, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçları ücretsiz karşıladıklarını kaydetti.

Çalışkan, "Burayı hastane eczanesi olarak düşünün. Doktorlarımızın muayene ettiği hastalarımızın ilaçlarını temin ediyoruz. Buraya gelen hastalarımızın eczaneden ilaç alabilecek durumları yok. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca kronik hastalarımız geliyor. Raporlular, fakat ilaçlarını temin edememişler. Onlara da elimizden geldiğince ilaçlarını veriyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya'dan gelen eczacı Sema Akıncı Eser ise sahra hastanesinde tüm polikliniklerin olduğunu, kendilerinin de doktorların yazdığı ilaçları karşıladıklarını belirtti.

Bebekler için de mama verdiklerini anlatan Eser, şunları paylaştı:

"Beslenme solüsyonlarımız var. Çocuk bezi, kadın pedi var. Diş macunu, diş fırçası ihtiyacını buradan temin ediyoruz. Küçük bir hastane gibi burası, her şey var. Küçük operasyonlar da yapılıyor."