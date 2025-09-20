Gönüllü Dernek, Afrika ve Asya'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye'nin yanı sıra Afrika ve Asya'daki ihtiyaç sahiplerine de yardım elini uzatıyor.

Derneğin Kurucu Başkanı Ahmet Temel, AA muhabirine, Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere düzenli yardım yaptıklarını ve çok sayıda öğrenciye burs sağladıklarını söyledi.

Yaklaşık 8 yıldır da Afrika ve Asya'da yardım faaliyetleri yaptıklarını belirten Temel, bağışların yerine ulaşmasının kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Temel, Adana merkezli derneklerine gelen bağışlarla Afrika'da Madagaskar, Burkina Faso, Tanzanya, Somali ve Etiyopya'da, Asya'da ise Afganistan'a yardım faaliyetlerinde bulunduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Madagaskar'da 8 dağıtım merkezimiz var. Burada her gün yaklaşık 5 bin çocuğa yemek veriyoruz. Çocuklar o yemeği alıp götürüyor ve yaklaşık 20 bin kişiye yemek ulaşıyor. Burkina Faso'da yetimhanemiz var. Orada 30 çocuğun yatılı olarak eğitimini sağlıyoruz. Kurban dağıtım faaliyetleri de yapıyoruz. Tanzanya'da da 2 dağıtım merkezimiz var. Orada da her gün yardım faaliyeti sürdürüyoruz."

Bu yıl ilk 8 ayda 693 su kuyusu açtıklarını anlatan Temel, bayramda 15 bin kıyafet ile yaklaşık 26 bin terlik ve ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Temel, Afrika ve Asya'da ilk 8 ayda 58 bin 505 büyük ve küçükbaş hayvan kesiminin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında da bulunduklarını sözlerine ekledi.