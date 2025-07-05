Gönüllü Ceza İnfaz Personeli Orman Yangınlarına Müdahale Etti

Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekipleri, Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, CEKUT ekipleri Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında görev aldı.

Açıklamada, ekiplerin, yangın bölgesinde yapılan tahliye ve söndürme çalışmalarında aktif rol üstlendiği, gece gündüz demeden mücadele ettiği ifade edildi.