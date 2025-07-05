Gönüllü Ceza İnfaz Personeli Orman Yangınlarına Müdahale Etti

Gönüllü Ceza İnfaz Personeli Orman Yangınlarına Müdahale Etti
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü CEKUT ekipleri, Bilecik ve İzmir'deki orman yangınlarına müdahale ederek söndürme ve tahliye çalışmalarında aktif rol aldı.

Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekipleri, Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, CEKUT ekipleri Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında görev aldı.

Açıklamada, ekiplerin, yangın bölgesinde yapılan tahliye ve söndürme çalışmalarında aktif rol üstlendiği, gece gündüz demeden mücadele ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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