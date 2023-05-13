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Gönüllerince eğlenen engelliler polis olup devriye attı

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Gönüllerince eğlenen engelliler polis olup devriye attı Engelli çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlenen engelliler, polis olup araç ve motosikletlerle devriye attı.

Gönüllerince eğlenen engelliler polis olup devriye attı

Engelli çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlenen engelliler, polis olup araç ve motosikletlerle devriye attı.

Şanlıurfa'da engellilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelli Koordinasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe emniyet ekipleri de katıldı. Birbirinden heyecanlı oyunlar oynayıp gönüllerince eğlenen engellilere polisler ile aileleri de eşlik etti.

Polis olup devriye attılar

Aileleri ve polislerle birlikte halay çeken engelliler, daha sonra motorize ekiplerle birlikte devriye attı. Yöresel oyunların da oynandığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Bolca ikramın da yer aldığı programa engelli kızıyla birlikte katılan Hatice Hastaoğlu, çok memnun olduklarını ve programı düzenleyenlere teşekkür ettiklerini söyledi.

Her devlet yapmaz

Çocuklarının burada çok mutlu olduğunu söyleyen Zeliha Eğridağ, "Çocuklar evde sıkılıyor. Buraya gelince çok memnun kalıyorlar. Allah burayı açanlardan, emeği geçenlerden razı olsun. Çocukların bütün sıkıntıları geçiyor. Yedirip içiriyorlar, giydiriyorlar. Her şey var şükür. Çocukları sevindirecek her şey var. Yaşlıları sevindirdi, büyükleri sevindirdi, hastaları sevindirdi. Her devlet yapmaz. Allah cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Diğer veliler de düzenlenen etkinliklerden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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