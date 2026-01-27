Samsun'da bıçaklı, satırlı cinayetin 3 şüphelisi adliyede
Samsun'un Canik ilçesinde bıçakla boğazı kesilen Ferit Marhan'ın cinayetiyle ilgili gönül ilişkisi yaşadığı kadın ve ailesi tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Samsun'un Canik ilçesinde Ferit Marhan'ın (45) hafif ticari aracında bıçakla boğazının kesilip satırla başına vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen gönül ilişkisi yaşadığı Gamze Sagamer, eşi Dursun Ali Sagamer ve oğlu Aydın Sagamer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel