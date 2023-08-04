Gönül gözüyle seradan şampiyonalara

Görme engelli Samet'in başarı öyküsü

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Samet Şafak, gülle ve judo ile ilgileniyor. Haftanın 3 günü serada, 4 günü ise gece gündüz demeden salonda antrenman yapan Şafak, "efsane sporcu" olmak ve uluslararası platformlarda Türk bayrağını gururla dalgalandırmak istiyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde seracılıkla uğraşan 30 yaşındaki Samet Şafak, 24 yaşında tanıştığı gülle atma sporuyla yeni bir hayata başladı. Doğuştan yüzde 90 görme engeli bulunan Şafak, 6 yıl gülle atma sporuyla uğraştı. Kısa sürede bu sporu öğrenen Şafak, yaklaşık 2 ay önce Konya'da yapılan şampiyonada ise birinci oldu. Dünya şampiyonu olmak için gece gündüz demeden çalışan Samet Şafak, 6 ay önce de judo sporuna başladı. 6 aylık bir çalışmayla 2 hafta önce Ankara'da yapılan Judo Şampiyonası'na katılan Samet Şafak, burada da derece elde etmeyi başararak, Türkiye 3'üncüsü oldu. Haftanın 3 günü her gün 4 saat boyunca judo antrenmanı yapan Şafak, diğer 3 ise serada sebzelerin bakımını yapıyor.

"Türkiye'de çeşitli dereceleri var"

Samet Şafak'ın antrenörü Gültekin Sevinç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü'nde çalıştığını ifade ederek, "16 yıldır judo antrenörlüğü yapıyorum. Özel sporcularla çalışıyorum. Yüzlerce sporcu yetiştirdim. Avrupa Dünya Olimpiyatları'nda sporcularımız 26 madalya kazandı. Samet de aramıza yeni katıldı, atletizmde gülle branşı yapıyordu. Türkiye'de çeşitli dereceleri var. Samet öneri ile yanıma geldi ve 'Judoyu yapabilir miyim?' dedi. Denedik, antrenmanlar yaptık ve yapabileceğine inandım. 6 yıl güç sporu olarak gülle yapmış, judoda güç ve kondisyon istiyor" dedi.

"Samet 6 aylık bir çalışmayla judoda Türkiye üçüncüsü oldu"

Samet Şafak'a her zaman inandığını ifade eden Sevinç, "Bu inancım kendisine de yansıdı. Sabah akşam 4 saat antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Samet çok hızlı ilerliyor, Avrupa Dünya Olimpiyat dereceleri alacağına inanıyorum. Daha önce birçok sporcum bu dereceleri elde etti, inşallah kendisiyle de bu başarılara ulaşacağız. Samet çok hızlı ilerliyor. Normalde yeni başlayan sporcuyu sabah akşam 6 gün antrenman yaptırmam ama hızlı ilerliyor ve kendisine inanıyorum. Samet gibi bu kadar çok çalışan sporcu nadir. Samet 6 aylık bir çalışmayla judoda Türkiye 3'üncüsü oldu. Yarışmanın birinci ve ikincisi olimpik takımdan, Avrupa dünya dereceli milli sporculardı. Samet onlarla başa baş mücadele etti. Şu an Samet'e ilk etapta judoyu öğretiyorum. Normalde 5 yıldan aşağıya judocu yetişmez ama Samet 2 yıl gibi sürede judoyu öğrenir ve Avrupa dünya derecelerine çıkar diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon oldum"

Yüzde 90 görme kaybının bulunduğunu dile getiren Şafak, "5 kardeşiz, ablam ve ben doğuştan görme engelliyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un sporcusuyum. 6 yıldır atletizm gülle atma branşında Türkiye yarışmalarına katıldım. 2 ay önce Konya'da yapılan Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon oldum. 6 ay önce kulüpten arkadaşımın tavsiyesi üzerine judoya başladım. 2 hafta önce de Ankara'da yapılan Judo şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü oldum. 6 aylık bir çalışmayla bunu başardım. Antrenörüm Gültekin hocam çok tecrübeli, benimle olağan üstü ilgileniyor. Günde çift idman yaparak Avrupa dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum, bunun bana çok yakışacağını düşünüyorum. Olimpiyatlara katılmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"6 yıl gülle branşında mücadele ettim"

Spora başlayan özel bireylerin kendilerini daha rahat ifade edebildiğini söyleyen Şafak, "Engelli sporcuların kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini öğrendim. Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Ben de bunu becerebileceğimi düşündüm. 24 yaşındayken antrenör Tahir Tarım ile tanıştım. 6 yıl gülle branşında mücadele ettim. Çalışmalarımıza hem atletizmde hem judoda devam ediyoruz. 6 aydır judoya ağırlık verdim. Günde çift idman yapıyorum, 4 saat çalışıyorum, 3 saatim yolda geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Görme engelli olmam şampiyon olmama engel değil"

Antrenman dışında serada çalışan Samet Çalışkan, "6 yıldır Bizimköy Engelliler Üretim Vakfında çalışıyorum, 5 seranın sorumlusuyum. Serada 150 engelli çalışıyor. 2 yaşında oğlum var, onu da spora yönlendirmek istiyorum. Görme engelim yüzde 90, sadece ışık görebiliyorum, başka bir şey göremiyorum. Sporla tanışana kadar çok zor zamanlardan geçtim. Sporla her şeyi aştığımı düşünüyorum. Özgüvenim arttı. Özel bireyin hayatı zor, sporcuysa daha da zor ama istedikten sonra her şey başarılır. Hayalini kurduğum şeylerden bir tanesi Avrupa'dan, dünyadan kürsüye çıkıp madalya almak. Dünya şampiyonluğunun bana çok yakışacağını düşünüyorum çünkü bunun için çok çalışıyorum. Amacım ilerde efsane sporcu olmak ve kendim gibi özel bireylere örnek olmak. Görme engelli olmam şampiyon olmama engel değil" dedi.