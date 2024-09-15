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Emine Erdoğan'ın 'Gönül Elçisi' Projesi New York'ta Tanıtılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen 'Gönül Elçisi' projesi, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenecek yan etkinlikte tanıtılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu etkinlikte Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modelini uluslararası yetkililere anlatacak ve küresel anlamda koruyucu aile konusuna dikkat çekmek için seferberlik çağrısı yapacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen 'Gönül Elçisi' projesi, New York'ta, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek üst düzey yan etkinlikle tüm dünyaya anlatılacak.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu sene New York'ta düzenlenecek BM 79'uncu Genel Kurulu kapsamında, tarihinde ikinci defa bir yan etkinliğe ev sahipliği yapacak. Daha önce 'Sosyal refahın adil paylaşımı' temalı yan etkinlik yapan Bakanlığın bu sene düzenleyeceği üst düzey yan etkinliğin teması Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen 'Gönül Elçileri' projesi olacak. Etkinlikte, Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modeli, diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine anlatılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde UNICEF Genel Merkezi'nde, 'Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet' başlığı ile düzenlenecek yan etkinlikte koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı da yapılacak.

GÖNÜL ELÇİSİ PROJESİ

2012 yılında başlatılan Gönül Elçileri projesi ile bütün çocukların, sevgi ve güven ortamında büyüme hakkına sahip olduğu vurgulanıyor. Koruyucu ailelik sistemi ile bir çocuğun hayatını tümden değiştirebilecek bir dokunuşa sahip olan gönüllülük projesi ile devlet ve ailelerin el ele çalışması ve aile bakımından yoksun çocukların yetiştirilme sorumluluğunun paylaşılmasıyla her çocuğa sevgi dolu bir yuvanın verilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan New York Politika Türkiye Güncel

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