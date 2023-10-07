Gönül Dağı'nın 208. bölümünde neler olacak?
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Veysel, fizyoterapi sırasında genç bir çocukla karşılaşır ve çocuğun hayalini gerçekleştirmek için yardım ister. Asker eğlencesi sırasında neler yaşanacak? Taner, Selma'yı mutlu etmek için bir şey yapar. Ramazan, Veysel'in isteğini gerçekleştirmek için çabalarken Asuman ile aralarında neler yaşanacak?
Gönül Dağı'nın yüz sekizinci bölümünde neler olacak:
Veysel, fizyoterapi sırasında genç bir çocukla karşılaşır. Çocuğun bir hayalini gerçekleştirmek için amcaoğullarından yardım ister.
Asker eğlencesi sırasında neler yaşanacaktır?
Taner, Selma'yı mutlu edecek bir şey yapar. Taner ne yapacaktır?
Ramazan, Veysel'in isteğini gerçekleştirmek için çabalarken Asuman ile aralarında neler yaşanacaktır?
Kaynak: Magazinkolik / Güncel