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Gönül Dağı'nın 208. bölümünde neler olacak?

Veysel, fizyoterapi sırasında genç bir çocukla karşılaşır ve çocuğun hayalini gerçekleştirmek için yardım ister. Asker eğlencesi sırasında neler yaşanacak? Taner, Selma'yı mutlu etmek için bir şey yapar. Ramazan, Veysel'in isteğini gerçekleştirmek için çabalarken Asuman ile aralarında neler yaşanacak?