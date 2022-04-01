Gönül Dağı ailesine iki oyuncu daha katıldı…

Gedelli sakinleri "11 Ayın Sultanı" Ramazan'ı keyifle karşılıyor. Eski Ramazanlara özlemlerin giderildiği, meddahların, orta oyunlarının, Hacıvat Karagöz'ün yer aldığı Ramazan şenliklerinin, muhteşem iftar sofralarının, sahurların yapıldığı kasabada yine hüzün ve eğlence bir arada yaşanıyor.

Gedelli'ye Almanya'dan misafir var…

Selami'nin (Eser Eyüboğlu) abisi İlhami (Mustafa Şen) ve ablası Melahat (Dilek Denizdelen)'in sürpriz ziyareti, kasabada yaşanacak renkli olayların sinyalini veriyor. Ailesiyle miras kavgası olan Selami, savaş zırhlarını kuşanıyor ve onlara karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Karısı Keriman'ın (Çiğdem Aygün) desteğiyle Selami, bu miras kavgasından zaferle çıkabilecek mi Gönül Dağı'nın elli sekizinci bölümünde izleyeceğiz.

Gönül Dağı ailesine yeni katılan ünlü oyuncu Dilek Denizdelen, Melahat Ferses, Mustafa Şen ise İlhami Ferses karakteriyle büyük ilgi görecek. Ferses ailesinin maceraları her hafta büyük bir keyifle izlenecek.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğullarıve Cem Kurtoğlu rol alıyor.

Gönül Dağı'nın yeni bölümü, 2 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de…

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