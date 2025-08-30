KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Ortak paydalarımızı, acılarımızı birlikte paylaştığımız gibi mutluluğumuzu, sevincimizi ve enerjimizi de birlikte paylaşacağız. Türk dünyasının hatta gönül coğrafyamızın ortak paydası olan bir festival haftası olarak görmek gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 5'incisi düzenleniyor. Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda açılış töreni yapıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

'DÜNYADA BÖYLE BİR ETKİNLİK YOK'

'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin marka olma yolunda ilerlediğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "8 ay boyunca süren, 20 ayrı ilde düzenlenen, 9 gün boyunca süren, 400'ün üzerinde etkinliği olan dünyada böyle bir etkinlik yok. Muazzam bir çalışma, başarı hikayesi var. Bugün aynı zamanda önemli bir gün, '30 Ağustos Zafer Bayramı'mız. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Cumhuriyet'imizin banisi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum. 'Çanakkale Geçilmez' mesajını canlarını vererek bu toprakları vatan yapan kahramanlarımızın ardından, 1,5 yıl sonra farklı nedenlerle Çanakkale geçildi ve Anadolu ile İstanbul 4,5 yıl işgal altında kaldı. Ancak o mücadeleyi veren askerler ve yöneticiler, gösterdikleri kararlılıkla Cumhuriyet'imizin kuruculuğunun hakkını ortaya koydular. İlk başarılarını Çanakkale'de gösteren kahramanlarımız, edindikleri tecrübelerle Anadolu'da Milli Mücadeleyi sürdürerek yeni devletimizin kurulmasına katkı sağladılar" açıklamalarında bulundu.

Sınırların korunmasının sadece cephelerde olmadığına vurgu yapan Çam, "Aynı zamanda kültürel emperyalizmle de mücadeleyle oluyor. 30 Ağustos bayramımızla birlikte bu etkinliği kutluyoruz. Bütün dünyaya da kültürümüzün, medeniyetimizin, tarihimizin, geçmişimizin, birikimimizin dünyada en büyüklerinden biri olduğu mesajını veriyoruz. Bunu en güzel şekilde tekrar yaşatmaya, geliştirmeye, gençliğe yeni nesiller aktarmaya çalışıyoruz. Bunun öğrenilmesi, anlaşılması bir şekilde geliştirilmesi noktasında da bu çabalar katkı veriyor. Kültür, sanat, kültür ekonomisi, turizm ve pek çok potansiyeli bir araya getiriyor. Aynı zamanda da nesil transferinde, geçmişten gelen birikimlerimizin gelecek nesillere aktarılması için çalışmaları yürüten arkadaşlarımız gerçekten çok güzel programlar hazırlıyor. Çocuklara, gençlere yönelik 9 gün boyunca çok etkinlik var. Bu vesileyle de geçmişimizi yad edeceğiz. Ortak paydalarımızı, acılarımızı birlikte paylaştığımız gibi mutluluğumuzu, sevincimizi ve enerjimizi de birlikte paylaşacağız. Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi Türk dünyasının hatta gönül coğrafyamızın ortak paydası olan bir festival haftası olarak görmek gerekiyor" dedi.

'BAŞKA HEYECANA VESİLE OLACAK'

Törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türkiye'nin çeşitli illerinde göstermiş olduğu faaliyetlerden bir tanesi bugün Çanakkale'de başlıyor. Kültür Yolu Festivali'miz Çanakkale'de bugün bir başka heyecana vesile olacak. Gerçekten Çanakkale olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü 5'incisini yapmış olacağımız bu festivalde Çanakkalelilerin çok mutlu olduğunu gördük ve şahit olduk. 3 yaşından 90 yaşına kadar her bir vatandaşımızın kendini bulabildiği, kendini ifade edebildiği, sevdiği mutlaka bir etkinliğin olduğu bu festival Çanakkale'ye çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'NIN ŞU ANDA EN ÖNEMLİ FESTİVAL MARKASI HALİNE GELDİ'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise "Kültür Yolu Festivali, dünyanın değişik memleketlerinde markalaşmış örnek gösterilen festivalleri izlediğimizde imrendiğimiz festivaller karşısında çok kısa zamanda çok büyük mesafe katetti. Artık önemli bir marka haline geldi. Yalnızca yurt içerisinde değil belki Avrupa'nın şu anda en önemli festival markası haline geldi. Bu festivalin Çanakkale ayağında da büyük bir sahiplenme ve büyük bir memnuniyet olduğunu ifade etmem gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcı Serdar Çam ve beraberindekilerin, 'Medeniyetlerin Mirası' isimli sergiyi gezmesinin ardından program sona erdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,