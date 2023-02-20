Gönül çifti ve 3 çocukları, molozları itip, sürünerek enkazdan kurtuldu

Mebruke Gönül çifti ile 3 kızları, oturdukları çöken 5 katlı binanın enkazından molozları elleriyle itip, sürünerek sağ çıkmayı başardı. Depremde beli kırılan ve Antalya'da tedavi gören Ahmet Gönül, "Kurtulmaya çalışırken artçı sarsıntılar oluyordu. Sonra delikten 1 metre kadar aşağı düştüm ama dışarı çıktım. Bütün binalar yıkılmıştı" dedi.

Kahramanmaraş'ta oturan Ahmet- Mebruke Gönül çifti ile kızları Hatice Rümeysa, Vildan Elif ve Gülcan Gözde, 6 Şubat'ta yaşanan ilk depremde oturdukları 5 katlı binanın çökmesiyle enkaz altında kaldı. Enkazdan kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran Gönül çifti ile 3 kızları, Antalya'ya getirilerek, Falez Uygulama Oteli'ne yerleştirildi. Depremde beli kırılan Ahmet Gönül'ün ise hastanede tedavisi sürüyor.

Bir süre araçta beklediklerini aktaran Gönül, "Gün ışığı ortaya çıkınca inip, binanın arka tarafına gittim. Enkazdan, kıyafetlerden alabildiklerimi aldım. Yarım saat sonra tekrar enkaza döndük, tavan çökmüş, benim terzi masası tutuyordu. O riski göze alıp, çekmecedeki yedek anahtarı aldık. Arabayı çalıştırıp, baldızın yanına gittik. Caddede her yer yıkılmıştı. Sonra kızımın öğretmenleri aracılığıyla buraya geldik. 'Sıfırdan hayat kuracağız' diye buraya geldik. Milli Eğitim Müdürlüğü bizi hastaneye götürdü. Belimden MR çekildi, enkazda kırılmış. Doktor da 'Sen Maraş'tan buraya kadar böyle nasıl geldin' diyerek şaşırdı. Burada bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar" diye konuştu.