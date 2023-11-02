Gönül Bahçesi Platformu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki Öğrencilere Yardım Dağıttı

İSTANBUL'da, Gönül Bahçesi Platformu ismiyle bir grup arkadaş, 9 yıldır devam ettikleri geleneği sürdürerek bu yıl da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki 6 bin öğrenciye mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

İstanbul'da, bir grup arkadaşın kurduğu Gönül Bahçesi Platformu, 9 yıldır kış aylarının zorlu geçtiği, Türkiye'nin doğu bölgelerindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bot, mont ve kırtasiye malzemesi yapıyor. Bu yıl da yardımlarına devam eden Gönül Bahçesi üyeleri tarafından Kars Digor, Ağrı Doğubayazıd Mardin Dargeçit ve Erzurum'un Tekman ilçesinde bulunan toplam 6 bin öğrenciye mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Gittikleri bölgelerde, büyük coşkuyla karşılanan Gönül Bahçesi üyelerine bölgedeki kaymakamlar, belediye başkanları ve Milli Eğitim müdürleri de eşlik etti.

Gönül Bahçesi üyelerine teşekkür eden Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, "Böyle bir amaçları olduğu için çok mutlu olduk. Gönül Bahçesi Platformu üyeleri; bu yörenin toprağında büyümüş iş adamları olarak buradaki öğrencilere umut olmak, onlara bir nebze olsun yardımda bulunmak, onları değerli kılmak için geldiler, çok sağ olsunlar. Aralarında Erzurumlu, Bingöllü, Doğubayazıtlı olanlar var. Hepsinin tek bir amacı var; çocuklarımıza umut olabilmek, daha iyi bir gelecek sunabilmek." dedi.

"1700 KM ÖTEDEN GELİP HER ÖĞRENCİYLE İLGİLENMEK AYRI BİR ZAHMETTİR"

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, "Duygulanıyoruz, eski günlerimiz aklımıza geliyor. Bayram günlerinde, aldığımız yeni kıyafetleri giyeceğiz diye sevinçten uyuyamıyorduk. Öğrenci kardeşlerimizin gözünde de o parıltıyı görüyoruz. 1700 km öteden gelip birebir her öğrenciyle ilgilenmek ayrı bir zahmettir" diye konuştu.

Gönül Bahçesi Platformu üyeleri Doğan Çeçen, İbrahim Aktaş ve Mehmet Yıldırım da yaptıkları açıklamada, 9 yıldır bu organizasyonu devam ettirdiklerini ve bu hayır organizasyonunu artık geleneksel bir hale getirdiklerini söyleyerek; "Her yıl eylül ve ekim aylarında bu bölgelere gelmek için gün sayıyoruz. Buradaki çocuklarımızla buluşmak, onların sevinçlerine ortak olmak bizleri inanılma mutlu ediyor. Bizlere bu yardımların çocuklarımıza ulaşmasında destek olan tüm hayırseverlerimize ve yine bölgede bizleri yalnız bırakmayan tüm bürokrat ve siyasilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.