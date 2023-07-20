Balıkesir'in Gönen ilçesi Manyas karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir tır ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından müdahale edildi.

Gönen- Manyas karayolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesi Manyas karayolunda bir tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gönen-Manyas karayolu Şaraçlar Kırsal Mahallesi mevkiinde 34 BBV 384 plakalı tır ile Cevat Önal yönetimindeki 10 AEG 395 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Cevat Önal hayatını kaybederken yanında bulunan kızı Meral Taştekin yaralandı. Olay yerine gelen Gönen İtfaiye ekipleri Cevat Önal'ın cenazesini sıkıştığı yerden çıkarırken, yanında bulunan kızı ise 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa süre sonra yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.