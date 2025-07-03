Gönen'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 10 CFP 58 plakalı otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 34 BUP 842 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra aynı yönden gelen A.K. kontrolündeki 35 BSB 878 plakalı otomobil de bu araçlara çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yoldaki trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.