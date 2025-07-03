Gönen'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Gönen'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışmasının ardından bir üçüncü araç da kazaya karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 10 CFP 58 plakalı otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 34 BUP 842 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra aynı yönden gelen A.K. kontrolündeki 35 BSB 878 plakalı otomobil de bu araçlara çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yoldaki trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Kurtlar Vadisi'nde 'Kibritçi Cevat' karakterini canlandıran oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Hakan'dan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.