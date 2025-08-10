Gönen'de Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın

Gönen'de Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın
Güncelleme:
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, fabrikanın sevkiyat bölümünde çıktı ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren süt ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Hasanbey Mahallesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 13 araç, 2 arazöz ve diğer kurumlara ait 8 araçla müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
