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Gönen'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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Gönen'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.Ç yönetimindeki 10 ACB 535 plakalı otomobil, Gönen-Bandırma kara yolunun Taştepe Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan A.Ç, N.Ç. ve S.Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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