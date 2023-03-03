Gönen'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şüphesiyle 2 kişi yakalandı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şüphesiyle 2 kişi yakalandı.
Hırsızlık amacıyla bazı haberleşme nakil kablolarının kesildiği bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) operasyon başlattı.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen makas ve kesilen kablolar da ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel