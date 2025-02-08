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Gönen'de İşçi Servisi Devrildi: 18 Yaralı

Gönen'de İşçi Servisi Devrildi: 18 Yaralı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan bir midibüs, yolda devrilerek 18 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

D.A. idaresindeki 10 S 10058 plakalı işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İ.Ş, N.E, G.A, O.C, N.Ç, İ.Y, Y.K, İ.U, Ş.K, E.K, E.B, A.Ç, H.B, E.E, E.O, Ş.A. ve Ö.Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırıldı.

İşçi servisinin, çalışanları sabah vardiyasına getirmek için Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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