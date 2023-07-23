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Gönen'de evde korkutan yangın

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın çevredekileri korkuttu. Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi 5066 sokakta yabancı uyruklu ailenin ikamet ettiği dairenin balkonunda çocuklar tarafından küçük piknik tüpü ile oynadıkları sırada alev aldığı öğrenildi. Şans eseri gerçekleşen yangında yaralanan olmazken dairenin balkonu kullanılamaz hale geldi. Gönen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Gönen'de evde korkutan yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın çevredekileri korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi 5066 sokakta yabancı uyruklu ailenin ikamet ettiği dairenin balkonunda çocuklar tarafından küçük piknik tüpü ile oynadıkları sırada alev aldığı öğrenildi. Şans eseri gerçekleşen yangında yaralanan olmazken dairenin balkonu kullanılamaz hale geldi. Gönen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Güncel

Balıkesir Gönen Güncel Haberler

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