Gönen'de evde korkutan yangın

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın çevredekileri korkuttu. Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi 5066 sokakta yabancı uyruklu ailenin ikamet ettiği dairenin balkonunda çocuklar tarafından küçük piknik tüpü ile oynadıkları sırada alev aldığı öğrenildi. Şans eseri gerçekleşen yangında yaralanan olmazken dairenin balkonu kullanılamaz hale geldi. Gönen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.