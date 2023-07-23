Balıkesir'in Gönen ilçesinde kerpiç evde çıkan yangın yan evlere de sıçradı 1 kişi yaralandı. Gönen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale hızlıca müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Yangında Şükriye Mert isimli şahıs dumandan etkilendiği için 122 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Gönen'de çıkan yangında 1 kişi yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde kerpiç evde çıkan yangın yan evlere de sıçradı 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Plevne Mahallesi Eski 6 Eylül Caddesi 7002 sokakta kerpiç evde başlayan yangın yan evlere de sıçradı. Gönen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale hızlıca müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çıkış sebebi araştırılmaktadır. Yangında Şükriye Mert isimli şahıs dumandan etkilendiği için 122 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.