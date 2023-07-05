Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 60 dönüm alan kül oldu. Gönen İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Gönen'de anız yangını: 60 dönüm yer kül oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 60 dönüm alan kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Gönen ilçesi Alahattin kırsal mahallesi'nde anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü ve kontrolden çıktı. 60 dönüm anız tarlasında çıkan yangın kül olmasına neden oldu. Olay yerine intikal eden Gönen İtfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Çıkan yangın Jandarma ile inceleme başlatıldı.