Üye Girişi
Haberler

Gönen'de anız yangını: 60 dönüm yer kül oldu

Güncel Haberler

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 60 dönüm alan kül oldu. Gönen İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Gönen'de anız yangını: 60 dönüm yer kül oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 60 dönüm alan kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Gönen ilçesi Alahattin kırsal mahallesi'nde anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü ve kontrolden çıktı. 60 dönüm anız tarlasında çıkan yangın kül olmasına neden oldu. Olay yerine intikal eden Gönen İtfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Çıkan yangın Jandarma ile inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Güncel

Balıkesir İtfaiye Gönen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title