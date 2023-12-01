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Gönen Barajı bu kez doluluk oranı ile alarm veriyor

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Gönen Barajı bu kez doluluk oranı ile alarm veriyor Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Gönen/Yenice Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 8'den yüzde 100 seviyelerine yükseldi.

Gönen Barajı bu kez doluluk oranı ile alarm veriyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Gönen/Yenice Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 8'den yüzde 100 seviyelerine yükseldi. Baraj kapakları açılmak zorunda kalındı.

Gönen ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, Gönen/Yenice Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 8'den yüzde 100'e yükselmesini sağladı. DSI Baraj kapakları açmak zorunda kalınca Gönen ovasını su bastı. Meteorolojiden ve AFAD'tan defalarca gelen uyarılara rağmen Gönen Belediyesinin hiç bir tedbir almaması halk arasında tepkilere yol açtı. Gönen ilçede rögarlar tıkanırken yollar çamur göletine döndüğü görüldü. Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vatandaşlara hem bilgi verdi hem de uyarıda bulundu, "DSİ Gönen Şube Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Gönen Barajında doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Saat: 12: 00 itibariyle baraja gelen su: 555 m3/saniye, barajdan savaklanan su miktarı: 692 m3/saniye. Gönen çayına yan derelerden gelen sularla çay halen yüksek seviyede su taşımaya devam ediyor. Bu durumunun bir süre daha devam edeceği dikkate alınarak Gönen Çayı boyunca ev ve işyeri bulunan vatandaşlarımızın taşkın riskine karşı tedbirli olmalarında fayda mülahaza edilmektedir." ifadelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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