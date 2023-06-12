Göndoğmuş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gündoğmuş'ta yaşayan bir kişinin ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.