Gömeç'te özel sektör desteğiyle okula kazandırılan kütüphane açıldı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, "Bir Kitap Bin Dünya" projesi kapsamında özel bir firmanın desteğiyle okula yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Gömeç Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulu'nda gerçekleştirilen açılış törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, kütüphaneyi yaptıran Gedik Yatırım firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Onur Topaç, Okul Müdürü Lütfi Ertaş, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Törendeki konuşmasında, öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarına katkıda bulunacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Onur Topaç, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için büyük bir gayretle hareket etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Okuyan, düşünen, uygulayan ve takip eden bir gençlik için başlattıkları bu sosyal sorumluluk projesinde yer alan herkese teşekkür eden Onur Topaç, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında hayata geçirdiğimiz 'Bir Kitap Bin Dünya Projemizle şubelerimizin bulunduğu diğer illerdeki kütüphane ihtiyaçlarını Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile görüşerek, Adana ve Balıkesir ile sınırlı kalmayıp yılda 4 kütüphane açmayı hedefliyoruz. Sadece bu projemizle değil, aynı zamanda yatırımcı seminerlerimizle de ülkemizde finansal okur yazarlığın gelişimine destek oluyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında başlattığımız Gedik Yatırım Yatırımcı Seminerlerimizi 2023 yılı ilk ayı da dahil olmak üzere şu ana kadar 22 farklı ilde gerçekleştirerek, Türkiye'de finansal okuryazarlığın ve bilincin artmasına olanak sağladık. 'Her evde bir yatırım hesabı şart' misyonumuzla ücretsiz olarak düzenlediğimiz bu seminerlerimize, 2023 ve 2024 yıllarında da devam etmeyi planlıyoruz."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan kütüphane, katılımcılar tarafından gezildi.