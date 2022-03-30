Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Pişgin görevden uzaklaştırıldı - Haberler

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Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Pişgin görevden uzaklaştırıldı

AA - Suat Salgın - Güncel
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Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Pişgin görevden uzaklaştırıldı

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

CHP'den Gömeç Belediye Meclisi Üyesi de olan Pişgin hakkında "rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Pişgin'in, İçişleri Bakanlığınca Başkan Yardımcılığı ve Meclis Üyeliği görevlerinden geçici olarak uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Pişgin görevden uzaklaştırıldı

AA / Suat Salgın - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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