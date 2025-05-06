Gölyazı'da Gün Batımı Drone ile Görüntülendi

Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı bilinen Gölyazı'da gün batımı, dron ile görüntülendi.

"Apollonia Ad Rhyndacum" adlı antik kentin üzerine kurulu Gölyazı, tarihi açıdan önemli bir yerleşim yeri olma özelliği taşıyor.

Japon Seyahat Acentaları Birliğince (JATA) "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen yarımada, eşsiz doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Drone ile görüntülenen Gölyazı, çoğunlukla ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçi ağırlıyor. Bölgeye gelenler, gölde kayıklarla gezinti yapabiliyor.