Gölyaka'dan Kıbrıs Gazilerine Özel Gezi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan 16 Kıbrıs gazisi, eşleri ve refakatçi personel eşliğinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne (KKTC) özel bir gezi düzenlendi. Gaziler, yıllar sonra savaştıkları toprakları eşleriyle birlikte görme fırsatı buldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 16 gazi, yıllar önce savaştıkları toprakları görmek için Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne (KKTC) gönderildi.

Gölyaka Belediyesince sosyal sorumluluk projesi kapsamında gazilere yönelik gezi programı organize edildi.

Bu kapsamda ilçede yaşayan 16 Kıbrıs gazisi, eşleri ve refakatçi personel eşliğinde 3 günlüğüne KKTC'ye gönderildi.

Belediye Başkanı Yakup Demircan, proje kapsamında düzenledikleri turistik gezilerinin son durağının KKTC olduğunu belirterek, "16 Kıbrıs gazimizin talebi doğrultusunda düzenlemiş olduğumuz tur ile anılarını tazelemelerini ve yıllar sonra savaştıkları yerleri eşleriyle görmelerine vesile olmak istedik." dedi.