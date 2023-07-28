Gölyaka'da Yaban Domuzlarına Karşı Sürek Avı Düzenlenecek

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde vatandaşların bahçelerine girerek mahsule zarar veren yaban domuzlarına karşı 'sürek avı' gerçekleştirileceği bildirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle Sarıdere köyü ve çevresinde büyük zararlar tespit edildiği belirtilerek, üreticilerin dikkatli olması istendi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde vatandaşların bahçelerine girerek mahsule zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" gerçekleştirileceği bildirildi.

Gölyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine tarımsal alanlarda incelemeler yapıldığı ve bahçelere yaban domuzunun zarar verdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda özellikle Sarıdere köyü ve çevresinde büyük zararlar tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Üreticilerimizin mağdur olmaması sebebiyle 30 Temmuz Pazar günü, 06.00 ile 19.00 saatleri arasında yaban domuzlarına karşı 'sürek avı' yapılacak olup, üreticilerimizin dikkatli olmasını önemle rica ederiz."