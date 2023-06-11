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Gölyaka'da motor kısmından yanan otomobil hasar gördü

Gölyaka'da motor kısmından yanan otomobil hasar gördü

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Gölyaka ilçesinde motor kısmından alev alan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Gölyaka ilçesinde motor kısmından alev alan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Açma Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen 81 BL 353 plakalı otomobilin motor kısmından patlama sesinin gelmesinin ardından yangın çıktı.

Alevlere, istasyon çalışanları, vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında otomobil zarar gördü.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel

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