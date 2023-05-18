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Gölyaka'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Gölyaka'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yunus Emre Bulvarı'nda seyreden R.B. idaresindeki 81 S 3137 plakalı servis minibüsü ile Afganistan uyruklu Z.İ'nin kullandığı 81 MA 0616 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan A.Ş.D, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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