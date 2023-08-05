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Gölpazarı İlçesinde Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

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Gölpazarı İlçesi Karaağaç köyü Dikenli boğaz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak sürücünün uyuması gösteriliyor. Yaralılar Gölpazarı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gölpazarı İlçesi Karaağaç köyü Dikenli boğaz mevkiinde saat 08: 20 sıralarında,yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Vezirhan istikametinden Gölpazarı istikametine gitmekte olan Kemal Baylan (48) idaresindeki 34 CIA 63 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Sürücünün uyuması sebebiyle meydana gediği tahmin edilen kazada 6 kişinin yaralandı.

Kazada, şoför Kemal Baylan, yolcular Aysun Baylan (41), Sude Nur Baylan (18), Asuman Baylan (29) Salih Baylan (30,) ve Yağız Efe Baylan (3,) isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı.

Yaralı şahıslar Gölpazarı Devlet Hastanesinde sevk edildi. Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturmaya başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gölpazarı Vezirhan Tragger CIA Güncel Haberler

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