Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nde Veteriner Hekim olarak çalışan Nurettin Kartal, Gölpazarı İlçe Tarım Orman Müdürü olarak atandı.

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne Nurettin Kartal atandı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nde Veteriner Hekim olarak çalışan Nurettin Kartal, Gölpazarı İlçe Tarım Orman Müdürü olarak atandı. Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu Nurettin Kartal, ilk ve ortaokul eğitimini Erzincan'ın Kemah ilçesinde tamamladı. 2011 yılında Erzincan Tarım Meslek Lisesinden Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak mezun olan Kartal, 2013 yılında EskişehirAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünden mezun olarak Veteriner Sağlık Teknikeri unvanını aldı. 2018 yılında Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden dönem birincisi olarak mezun olan Kartal Veteriner 'Hekim' unvanını kazanmıştır. - BİLECİK