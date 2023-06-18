Gölpazarı Belediye Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü'nü ziyaret etti

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Özkan, Nurettin Kartal'ın İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atanmasının ardından bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Özkan ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Nurettin Kartal'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Özkan, Nurettin Kartal'ın İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atanmasının ardından bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, yeni görevine başlayan Nurettin Kartal'a başarılar dileyen Başkan Suer ve Meclis Üyesi Özkan, görevinde başarılı olması temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Hayri Suer, Nurettin Kartal'a tarım ve orman konularında işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Suer, ayrıca ilçedeki tarım faaliyetlerinin desteklenmesi ve çiftçilere yönelik projelerin geliştirilmesi konularında işbirliği yapma arzusunu dile getirdi.

Nurettin Kartal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görevinde Gölpazarı Belediyesi ve İl Genel Meclisi ile yakın çalışma içerisinde olacağını belirtti. Tarım ve orman alanında yapılacak çalışmalarda ortak projeler üretmeyi ve ilçenin tarımsal potansiyelini daha da geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. - BİLECİK