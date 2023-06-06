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Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Köylerde Hıdrellez Etkinliklerine Katıldı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Köylerde Hıdrellez Etkinliklerine Katıldı

Güncel Haberler

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçeye bağlı köylerde düzenlenen Hıdrellez etkinliklerine katıldı. Hıdrellez etkinlikleri çerçevesinde Kasımlar, Türkmen, Arıcaklar, Neçinler, Alıç, Söğütcük köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Suer, programa katılan vatandaşlar ile hasbıhalde bulundu.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçeye bağlı köylerde düzenlenen Hıdrellez etkinliklerine katıldı.

Hıdrellez etkinlikleri çerçevesinde Kasımlar, Türkmen, Arıcaklar, Neçinler, Alıç, Söğütcük köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Suer, programa katılan vatandaşlar ile hasbıhalde bulundu. Programlarda vatandaşlar ile bir arada olmanın verdiği mutluluğu ifade eden Başkan Suer, "Bu gün altı köyümüzde düzenlenen Hıdrellez cemiyetlerine katıldık. Bu güzel günde hemşerilerimiz ile sohbet ettik hasret giderdik. Hangi köyümüze gitsek ayrı bir sevgi, muhabbet ve güler yüz, misafirperverliğe şahit olduk çok şükür. Ne mutlu bizlere. Rabbim Köylerimizin yapmış olduğu hayırlarını kabul etsin tekrarını nasip etsin inşallah" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hayri Suer Gölpazarı Hıdrellez Güncel Haberler

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